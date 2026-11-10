S&P 500-Wert Huntington Ingalls Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Huntington Ingalls Industries von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Investition

10.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Huntington Ingalls Industries-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Huntington Ingalls Industries-Anteile an diesem Tag bei 318,66 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hat, hat nun 3,138 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 955,12 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 09.11.2026 auf 304,36 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Huntington Ingalls Industries belief sich zuletzt auf 11,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net