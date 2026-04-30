S&P 500-Wert Ingersoll Rand-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken Ingersoll Rand-Aktionäre entgegen

Dividendentitel

Ingersoll Rand-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Ingersoll Rand-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Ingersoll Rand am 11.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,08 USD je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. 31,80 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. So ermäßigte sich die Ingersoll Rand- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,55 Prozent.

Ingersoll Rand- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte das Ingersoll Rand-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 73,20 USD. Das Ingersoll Rand-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,10 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 0,09 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Ingersoll Rand-Kurs via New York 54,01 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 55,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Ingersoll Rand

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 0,05 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,07 Prozent absenken.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Ingersoll Rand

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Ingersoll Rand beträgt aktuell 27,579 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ingersoll Rand beträgt aktuell 54,64. 2025 setzte Ingersoll Rand 7,651 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 1,45 USD.

Redaktion finanzen.net