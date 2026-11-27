Frühe Investition

Wer vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Interactive Brokers Group-Anteile 9,44 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 105,932 Interactive Brokers Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 74,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.917,37 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 691,74 Prozent.

Der Börsenwert von Interactive Brokers Group belief sich jüngst auf 33,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net