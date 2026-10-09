S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler Interactive Brokers Group-Einstieg?

09.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Interactive Brokers Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Interactive Brokers Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,377 Anteilen. Die gehaltenen Interactive Brokers Group-Anteile wären am 08.10.2026 119,07 USD wert, da der Schlussstand 86,47 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 19,07 Prozent vermehrt.

Interactive Brokers Group wurde am Markt mit 39,64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net