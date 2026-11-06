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Interactive Brokers Group-Anlage

S&P 500-Wert Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Interactive Brokers Group-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Brokers Group Inc
67.71 EUR 2.00 EUR 3.04 %
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Das Interactive Brokers Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Anteile betrug an diesem Tag 69,86 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investierten, hätten nun 14,314 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 72,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.041,08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,11 Prozent.

Interactive Brokers Group wurde am Markt mit 35,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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