Lukratives Intercontinental Exchange-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intercontinental Exchange-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Intercontinental Exchange-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,824 Intercontinental Exchange-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intercontinental Exchange-Papiers auf 172,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 314,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 214,16 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intercontinental Exchange belief sich zuletzt auf 99,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net