S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren eingebracht

IntercontinentalExchange Group-Anlage unter der Lupe

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren IntercontinentalExchange Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.11.2021 wurde die IntercontinentalExchange Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IntercontinentalExchange Group-Anteile bei 134,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 74,627 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 176,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.161,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,61 Prozent vermehrt.

Insgesamt war IntercontinentalExchange Group zuletzt 96,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net