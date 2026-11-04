S&P 500-Wert IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren IntercontinentalExchange Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurden IntercontinentalExchange Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 107,91 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,267 IntercontinentalExchange Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 170,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.584,01 USD wert. Mit einer Performance von +58,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
IntercontinentalExchange Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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