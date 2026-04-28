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Dividendenzahlung

S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: Diese Dividende steht International Flavors Fragrances-Anteilseignern zu

30.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert International Flavors Fragrances-Aktie: Diese Dividende steht International Flavors Fragrances-Anteilseignern zu | finanzen.net

International Flavors Fragrances-Investoren aufpasst: So hoch fällt die International Flavors Fragrances-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Flavors & Fragrances Inc.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert International Flavors Fragrances am 29.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,60 USD je Aktie beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Somit zahlt International Flavors Fragrances insgesamt 409,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die International Flavors Fragrances-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 20,43 Prozent reduziert.

International Flavors Fragrances-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die International Flavors Fragrances-Aktie via New York bei einem Wert von 68,89 USD aus dem Geschäft. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,37 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,89 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von International Flavors Fragrances via New York um 51,54 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -42,13 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel International Flavors Fragrances

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,68 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 2,44 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie International Flavors Fragrances

Die Dividenden-Aktie International Flavors Fragrances gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 18,149 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie International Flavors Fragrances verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Der Umsatz von International Flavors Fragrances belief sich in 2025 auf 10,890 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf -1,41 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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