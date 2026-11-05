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S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Invesco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invesco Ltd
25.91 EUR 0.97 EUR 3.89 %
Charts | News | Analysen

Das Invesco-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 720,461 Invesco-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.210,37 USD, da sich der Wert eines Invesco-Papiers am 04.11.2026 auf 29,44 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 21.210,37 USD entspricht einer Performance von +112,10 Prozent.

Alle Invesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
31.01.19 Invesco Equal Weight Barclays Capital
11.01.19 Invesco Hold Deutsche Bank AG
13.02.18 Invesco Buy Deutsche Bank AG
08.09.17 Invesco Overweight Barclays Capital
30.06.17 Invesco Outperform RBC Capital Markets

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