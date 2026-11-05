S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Invesco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Das Invesco-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 720,461 Invesco-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.210,37 USD, da sich der Wert eines Invesco-Papiers am 04.11.2026 auf 29,44 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 21.210,37 USD entspricht einer Performance von +112,10 Prozent.
Alle Invesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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