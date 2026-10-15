S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor 5 Jahren verdient

Invesco-Anlage unter der Lupe

15.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Invesco-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Invesco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Invesco-Anteile bei 25,08 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Invesco-Aktie investiert, befänden sich nun 398,724 Invesco-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Invesco-Anteile wären am 14.10.2026 11.136,36 USD wert, da der Schlussstand 27,93 USD betrug. Mit einer Performance von +11,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Invesco zuletzt 12,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net