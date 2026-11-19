S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Invesco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Invesco-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Invesco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Invesco-Anteile bei 31,52 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Invesco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,726 Invesco-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 28,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,11 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Invesco belief sich jüngst auf 12,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Invesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Invesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen