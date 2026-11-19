Invesco-Anlage unter der Lupe

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Invesco-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Invesco-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Invesco-Anteile bei 31,52 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Invesco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,726 Invesco-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 28,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,11 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Invesco belief sich jüngst auf 12,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net