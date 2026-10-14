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S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Invitation Homes von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Invitation Homes-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
23.80 EUR 0.20 EUR 0.85 %
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Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Invitation Homes-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,073 Invitation Homes-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 81,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,59 USD belief. Mit einer Performance von -18,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Invitation Homes zuletzt 15,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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