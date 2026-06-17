Performance unter der Lupe

S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren angefallen

24.06.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie gebracht.

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Vor 3 Jahren wurden Invitation Homes-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,74 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 305,437 Invitation Homes-Papiere. Die gehaltenen Invitation Homes-Anteile wären am 23.06.2026 8.872,94 USD wert, da der Schlussstand 29,05 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,27 Prozent. Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 16,86 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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