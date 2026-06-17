DAX24.632 -1,1%Est506.196 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9900 +0,4%Nas25.631 +0,2%Bitcoin54.042 -1,8%Euro1,1344 -0,4%Öl73,66 -4,3%Gold4.032 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow startet stabil -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
Wendy's-Aktie springt um 38 Prozent an: Turnaround-Hoffnung trifft Meme-Fieber Wendy's-Aktie springt um 38 Prozent an: Turnaround-Hoffnung trifft Meme-Fieber
Alphabet-Aktie steigt in den Dow Jones auf - und wird fünftes Tech-Schwergewicht im Index Alphabet-Aktie steigt in den Dow Jones auf - und wird fünftes Tech-Schwergewicht im Index
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance unter der Lupe

S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren angefallen

24.06.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Invitation Homes Inc Registered Shs
25,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurden Invitation Homes-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,74 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 305,437 Invitation Homes-Papiere. Die gehaltenen Invitation Homes-Anteile wären am 23.06.2026 8.872,94 USD wert, da der Schlussstand 29,05 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 16,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Invitation Homes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu Invitation Homes Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
14.11.2018Invitation Homes NeutralMizuho
12.03.2018Invitation Homes BuyB. Riley FBR, Inc.
29.11.2017Invitation Homes BuyDeutsche Bank AG
10.10.2017Invitation Homes BuyBTIG Research
16.05.2017Invitation Homes OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.03.2018Invitation Homes BuyB. Riley FBR, Inc.
29.11.2017Invitation Homes BuyDeutsche Bank AG
10.10.2017Invitation Homes BuyBTIG Research
16.05.2017Invitation Homes OutperformRBC Capital Markets
27.02.2017Invitation Homes BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2018Invitation Homes NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Invitation Homes Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen