S&P 500-Wert Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Invitation Homes-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Invitation Homes-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,74 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 305,437 Invitation Homes-Papiere. Die gehaltenen Invitation Homes-Anteile wären am 23.06.2026 8.872,94 USD wert, da der Schlussstand 29,05 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 11,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 16,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Invitation Homes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Invitation Homes
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Invitation Homes
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent