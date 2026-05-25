S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnender IPG Photonics-Einstieg?

Vor Jahren in IPG Photonics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

IPG Photonics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IPG Photonics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,906 IPG Photonics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 114,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,71 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich jüngst auf 4,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net