DAX24.952 -0,6%Est506.006 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -0,1%Nas26.988 +0,1%Bitcoin61.578 -2,5%Euro1,1614 -0,4%Öl96,99 +5,4%Gold4.458 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street stabil -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnender IPG Photonics-Einstieg?

S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IPG Photonics von vor 3 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in IPG Photonics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IPG Photonics CorpShs
98,10 EUR -1,95 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

IPG Photonics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IPG Photonics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,906 IPG Photonics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 114,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,71 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich jüngst auf 4,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: IPG Photonics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu IPG Photonics CorpShs

DatumMeistgelesen

Analysen zu IPG Photonics CorpShs

DatumRatingAnalyst
01.05.2019IPG Photonics BuyCascend Securities
01.05.2019IPG Photonics HoldThe Benchmark Company
01.05.2019IPG Photonics BuyNeedham & Company, LLC
13.02.2019IPG Photonics BuyNeedham & Company, LLC
11.02.2019IPG Photonics BuyCascend Securities
DatumRatingAnalyst
01.05.2019IPG Photonics BuyCascend Securities
01.05.2019IPG Photonics BuyNeedham & Company, LLC
13.02.2019IPG Photonics BuyNeedham & Company, LLC
11.02.2019IPG Photonics BuyCascend Securities
18.12.2018IPG Photonics BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
01.05.2019IPG Photonics HoldThe Benchmark Company
18.07.2017IPG Photonics HoldCanaccord Adams
11.05.2016IPG Photonics Mkt PerformFBR Capital
10.12.2015IPG Photonics PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IPG Photonics CorpShs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen