S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IPG Photonics von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 15.06.2016 wurde die IPG Photonics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,54 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118,287 IPG Photonics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.561,63 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 12.06.2026 auf 114,65 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,62 Prozent gleich.
Alle IPG Photonics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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