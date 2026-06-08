S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IPG Photonics von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative IPG Photonics-Investition?

Vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.06.2016 wurde die IPG Photonics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,54 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118,287 IPG Photonics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.561,63 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 12.06.2026 auf 114,65 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,62 Prozent gleich.

Alle IPG Photonics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net