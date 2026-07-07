S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IPG Photonics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen IPG Photonics-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IPG Photonics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 81,14 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,232 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,77 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Anteils am 10.07.2026 auf 107,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,77 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte IPG Photonics einen Börsenwert von 4,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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IPG Photonics Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.05.19
|IPG Photonics Buy
|Cascend Securities
|01.05.19
|IPG Photonics Hold
|The Benchmark Company
|01.05.19
|IPG Photonics Buy
|Needham & Company, LLC
|13.02.19
|IPG Photonics Buy
|Needham & Company, LLC
|11.02.19
|IPG Photonics Buy
|Cascend Securities