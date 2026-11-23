Rentable IPG Photonics-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen IPG Photonics-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das IPG Photonics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 164,41 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hat, hat nun 6,082 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356,67 USD wert. Mit einer Performance von -64,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net