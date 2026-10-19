S&P 500-Wert IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IPG Photonics von vor 3 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 3 Jahren wurde die IPG Photonics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IPG Photonics-Anteile an diesem Tag 91,86 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die IPG Photonics-Aktie investierten, hätten nun 108,861 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 71,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.730,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,70 Prozent verringert.
IPG Photonics wurde am Markt mit 3,02 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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