Lukrative IQVIA-Investition?

Vor Jahren in IQVIA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit IQVIA -Anteilen statt. Diesen Tag beendete das IQVIA-Papier bei 210,73 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 47,454 IQVIA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 11.916,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,12 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,17 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf IQVIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IQVIA

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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