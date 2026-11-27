S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in IQVIA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit IQVIA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das IQVIA-Papier bei 210,73 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 47,454 IQVIA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 11.916,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,12 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,17 Prozent.
Jüngst verzeichnete IQVIA eine Marktkapitalisierung von 41,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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