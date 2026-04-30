S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

Wer vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2016 wurden IQVIA-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IQVIA-Papier bei 69,07 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IQVIA-Aktie investiert, befänden sich nun 144,781 IQVIA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22.928,91 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 30.04.2026 auf 158,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,29 Prozent zugenommen.

Alle IQVIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net