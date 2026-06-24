S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit IQVIA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,32 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,793 Anteilen. Die gehaltenen IQVIA-Aktien wären am 25.06.2026 2.944,25 USD wert, da der Schlussstand 186,43 USD betrug. Aus 1.000 USD wurden somit 2.944,25 USD, was einer positiven Performance von 194,43 Prozent entspricht.
IQVIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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