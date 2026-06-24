Rentable IQVIA-Anlage?

S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 10 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Wer­bung

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit IQVIA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,32 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,793 Anteilen. Die gehaltenen IQVIA-Aktien wären am 25.06.2026 2.944,25 USD wert, da der Schlussstand 186,43 USD betrug. Aus 1.000 USD wurden somit 2.944,25 USD, was einer positiven Performance von 194,43 Prozent entspricht. IQVIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,09 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: IQVIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!