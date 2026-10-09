S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Iron Mountain-Anteile bei 59,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,687 Iron Mountain-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 190,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,97 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 90,54 Prozent.
Iron Mountain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,36 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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