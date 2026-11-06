S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Iron Mountain-Investition?

06.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 06.11.2023 wurde das Iron Mountain -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,598 Iron Mountain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Iron Mountain-Papiere wären am 05.11.2026 1.751,04 USD wert, da der Schlussstand 105,50 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,10 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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