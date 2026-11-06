S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 06.11.2023 wurde das Iron Mountain-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,598 Iron Mountain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Iron Mountain-Papiere wären am 05.11.2026 1.751,04 USD wert, da der Schlussstand 105,50 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,10 Prozent gesteigert.
Am Markt war Iron Mountain jüngst 35,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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