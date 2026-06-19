S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen

Iron Mountain-Anlage

Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Iron Mountain-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Iron Mountain-Papier 43,16 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Iron Mountain-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,317 Iron Mountain-Aktien. Die gehaltenen Iron Mountain-Anteile wären am 25.06.2026 303,66 USD wert, da der Schlussstand 131,06 USD betrug. Damit wäre die Investition 203,66 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Iron Mountain eine Börsenbewertung in Höhe von 38,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net