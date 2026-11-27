Lohnender Iron Mountain-Einstieg?

Anleger, die vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,22 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,598 Iron Mountain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 1.206,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,69 Prozent erhöht.

Iron Mountain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net