DAX 25.106 -1,0%ESt50 6.044 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.080 +0,3%Bitcoin 72.886 +0,6%Euro 1,1205 -0,1%Öl 116,1 +2,6%Gold 4.001 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Iron Mountain-Anlage?

S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iron Mountain Inc
98.22 EUR -3.68 EUR -3.61 %
Charts | News | Analysen

Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 33,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 294,377 Iron Mountain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 110,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32.575,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 225,76 Prozent.

Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 34,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Iron Mountain Aktie News

Werbung

Iron Mountain Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Iron Mountain nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.07.18 Iron Mountain Equal Weight Barclays Capital
20.02.18 Iron Mountain Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.10.17 Iron Mountain Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.06.17 Iron Mountain Sell Deutsche Bank AG
23.02.17 Iron Mountain Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.