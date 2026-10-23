S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Iron Mountain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Iron Mountain-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Iron Mountain-Papier bei 33,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 294,377 Iron Mountain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 110,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32.575,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 225,76 Prozent.
Der Iron Mountain-Wert an der Börse wurde auf 34,13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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