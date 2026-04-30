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S&P 500-Wert Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iron Mountain-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Iron Mountain-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iron Mountain Inc
98,56 EUR 2,50 EUR 2,60%
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Am 01.05.2021 wurde die Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,12 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hat, hat nun 24,925 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 3.140,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 214,03 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 34,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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