S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: Hätte sich eine Investition in J M Smucker von vor 5 Jahren rentiert?
Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 26.11.2021 wurden J M Smucker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des J M Smucker-Papiers betrug an diesem Tag 130,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 76,365 J M Smucker-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.932,04 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 25.11.2026 auf 130,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,68 Prozent verringert.
Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 14,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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