J M Smucker-Investment im Blick

Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 26.11.2021 wurden J M Smucker -Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des J M Smucker-Papiers betrug an diesem Tag 130,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 76,365 J M Smucker-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.932,04 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 25.11.2026 auf 130,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,68 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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