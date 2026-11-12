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Profitable J M Smucker-Investition?

S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J M Smucker von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
J. M. Smucker Co.
119.10 EUR 0.55 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden J M Smucker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,910 J M Smucker-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,16 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 11.11.2026 auf 133,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,16 Prozent.

Insgesamt war J M Smucker zuletzt 14,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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J. M. Smucker Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
26.09.18 J M Smucker Underperform Wolfe Research
17.11.17 J M Smucker Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 J M Smucker Hold Deutsche Bank AG
22.09.16 J M Smucker Neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
10.06.16 J M Smucker Buy Deutsche Bank AG

Information

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