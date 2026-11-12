S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J M Smucker von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurden J M Smucker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,910 J M Smucker-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,16 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 11.11.2026 auf 133,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,16 Prozent.
Insgesamt war J M Smucker zuletzt 14,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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