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Lukratives J M Smucker-Investment?

S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J M Smucker-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
J. M. Smucker Co.
120.00 EUR 4.80 EUR 4.17 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die J M Smucker-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 129,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,357 J M Smucker-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des J M Smucker-Papiers auf 132,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.244,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,44 Prozent erhöht.

Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 13,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.09.18 J M Smucker Underperform Wolfe Research
17.11.17 J M Smucker Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 J M Smucker Hold Deutsche Bank AG
22.09.16 J M Smucker Neutral J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
10.06.16 J M Smucker Buy Deutsche Bank AG

Information

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