S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in J M Smucker von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J M Smucker-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurde die J M Smucker-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 129,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,357 J M Smucker-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des J M Smucker-Papiers auf 132,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.244,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,44 Prozent erhöht.
Der Marktwert von J M Smucker betrug jüngst 13,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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