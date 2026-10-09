S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren abgeworfen

Johnson Controls International-Investment

09.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Johnson Controls International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Johnson Controls International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 246,648 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37.983,74 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Papiers am 08.10.2026 auf 154,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 279,84 Prozent gesteigert.

Der Johnson Controls International-Wert an der Börse wurde auf 94,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net