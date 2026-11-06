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Profitable Johnson Controls International-Anlage?

S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Controls International-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson Controls International PLC
117.00 EUR -0.70 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen

Das Johnson Controls International-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Johnson Controls International-Anteile bei 40,88 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,446 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie auf 131,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 321,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 221,58 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 85,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.06.19 Johnson Controls International Equal Weight Barclays Capital
15.02.18 Johnson Controls International Equal Weight Barclays Capital
05.01.18 Johnson Controls International Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
28.07.17 Johnson Controls International Buy Gabelli & Co
09.12.16 Johnson Controls Equal Weight Barclays Capital

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