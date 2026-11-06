S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable Johnson Controls International-Anlage?

06.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Controls International-Aktie gebracht.

Das Johnson Controls International-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Johnson Controls International-Anteile bei 40,88 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,446 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie auf 131,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 321,58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 221,58 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International belief sich zuletzt auf 85,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net