S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Johnson Controls International-Aktien verdienen können.
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Die Johnson Controls International-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,40 USD. Bei einem Johnson Controls International-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,661 Johnson Controls International-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.954,55 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Papiers am 22.10.2026 auf 143,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 195,45 Prozent vermehrt.
Am Markt war Johnson Controls International jüngst 91,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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