Rentables Johnson Controls International-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Johnson Controls International-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Johnson Controls International -Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Johnson Controls International-Anteile an diesem Tag 52,40 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Controls International-Aktie investiert, befänden sich nun 190,840 Johnson Controls International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie auf 136,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.954,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 159,54 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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