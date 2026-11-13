S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Johnson Controls International-Anlage

13.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.11.2025 wurden Johnson Controls International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Johnson Controls International-Papier an diesem Tag 120,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,319 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Controls International-Papiers auf 142,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.185,94 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.185,94 USD, was einer positiven Performance von 18,59 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Johnson Controls International einen Börsenwert von 87,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net