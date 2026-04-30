S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Johnson Controls International-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 87,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,146 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 146,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,37 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 86,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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