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Lohnende Johnson Controls International-Investition?

S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor einem Jahr abgeworfen

01.05.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Johnson Controls International-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson Controls International PLC
124,10 EUR 3,00 EUR 2,48%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 87,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,146 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 146,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,37 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 86,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Johnson Controls International PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2019Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
15.02.2018Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
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09.12.2016Johnson Controls Equal WeightBarclays Capital
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28.07.2017Johnson Controls International BuyGabelli & Co
18.10.2016Johnson Controls OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
16.09.2016Johnson Controls BuyUBS AG
25.01.2016Johnson Controls OverweightBarclays Capital
07.01.2016Johnson Controls OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2019Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
15.02.2018Johnson Controls International Equal WeightBarclays Capital
05.01.2018Johnson Controls International NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.12.2016Johnson Controls Equal WeightBarclays Capital
06.12.2016Johnson Controls HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
20.07.2009Johnson Controls DowngradeGoldman Sachs Group Inc.

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