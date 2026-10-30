S&P 500-Wert Johnson Controls International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das Johnson Controls International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Johnson Controls International-Aktie bei 73,37 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Johnson Controls International-Aktie investiert hat, hat nun 136,295 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie auf 158,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.571,49 USD wert. Damit wäre die Investition 115,71 Prozent mehr wert.
Alle Johnson Controls International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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