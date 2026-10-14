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Hochrechnung

S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Keysight Technologies-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Keysight Technologies Inc
326.40 EUR -5.80 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Keysight Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Keysight Technologies-Papier bei 168,27 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 5,943 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 370,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.200,15 USD wert. Mit einer Performance von +120,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Keysight Technologies belief sich zuletzt auf 63,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
23.10.18 Keysight Technologies Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.08.17 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
16.06.17 Keysight Technologies Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.17 Keysight Technologies Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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