S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnende Keysight Technologies-Investition?

28.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie gebracht.

Das Keysight Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 170,04 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 0,588 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Keysight Technologies-Aktie auf 336,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 97,66 Prozent vermehrt.

Keysight Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net