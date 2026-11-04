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Rentable Keysight Technologies-Anlage?

S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Keysight Technologies von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Keysight Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Keysight Technologies Inc
269.30 EUR -0.60 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Keysight Technologies-Anteile bei 125,76 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,952 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 305,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.426,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 142,61 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Keysight Technologies einen Börsenwert von 50,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Keysight Technologies Analysen

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
23.10.18 Keysight Technologies Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.08.17 Keysight Technologies Overweight Barclays Capital
16.06.17 Keysight Technologies Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
07.06.17 Keysight Technologies Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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