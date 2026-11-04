S&P 500-Wert Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Keysight Technologies von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Keysight Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Keysight Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Keysight Technologies-Anteile bei 125,76 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,952 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 305,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.426,13 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 142,61 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Keysight Technologies einen Börsenwert von 50,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Keysight Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Keysight Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen