Performance im Blick

Bei einem frühen Kinder Morgan-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Kinder Morgan-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kinder Morgan-Anteile 21,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,615 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 31,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,72 Prozent angezogen.

Kinder Morgan war somit zuletzt am Markt 70,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net