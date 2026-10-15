S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentable Kinder Morgan-Investition?

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.10.2021 wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kinder Morgan-Anteile betrug an diesem Tag 18,46 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 54,171 Kinder Morgan-Papiere. Die gehaltenen Kinder Morgan-Anteile wären am 14.10.2026 1.806,61 USD wert, da der Schlussstand 33,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,66 Prozent gesteigert.

Kinder Morgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net