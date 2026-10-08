S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kinder Morgan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Kinder Morgan-Anlage?

08.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kinder Morgan-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Kinder Morgan-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Kinder Morgan-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,26 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hat, hat nun 6,150 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 31,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95,69 Prozent vermehrt.

Kinder Morgan war somit zuletzt am Markt 71,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net