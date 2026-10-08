DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.406 -0,5%Bitcoin 72.583 -2,3%Euro 1,1192 -0,0%Öl 103,4 +3,2%Gold 4.119 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Kinder Morgan-Anlage?

S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kinder Morgan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kinder Morgan-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kinder Morgan Inc (P)
28.02 EUR -0.26 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Kinder Morgan-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Kinder Morgan-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,26 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hat, hat nun 6,150 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 31,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95,69 Prozent vermehrt.

Kinder Morgan war somit zuletzt am Markt 71,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Kinder Morgan Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Kinder Morgan Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kinder Morgan nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.08.19 Kinder Morgan Peer Perform Wolfe Research
30.07.19 Kinder Morgan Market Perform BMO Capital Markets
24.10.17 Kinder Morgan Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.06.17 Kinder Morgan Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.16 Kinder Morgan Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.