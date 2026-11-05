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Langfristige Investition

S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kinder Morgan-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Kinder Morgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kinder Morgan Inc (P)
27.79 EUR -1.16 EUR -4.01 %
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Kinder Morgan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Kinder Morgan-Anteile letztlich bei 16,87 USD. Bei einem Kinder Morgan-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,277 Kinder Morgan-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.868,41 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Anteils am 04.11.2026 auf 31,52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 86,84 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan bezifferte sich zuletzt auf 73,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.08.19 Kinder Morgan Peer Perform Wolfe Research
30.07.19 Kinder Morgan Market Perform BMO Capital Markets
24.10.17 Kinder Morgan Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.06.17 Kinder Morgan Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.16 Kinder Morgan Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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