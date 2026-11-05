S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kinder Morgan-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Kinder Morgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Kinder Morgan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Kinder Morgan-Anteile letztlich bei 16,87 USD. Bei einem Kinder Morgan-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,277 Kinder Morgan-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.868,41 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Anteils am 04.11.2026 auf 31,52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 86,84 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan bezifferte sich zuletzt auf 73,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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