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Kraft Heinz Company-Performance im Blick

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren

12.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kraft Heinz Company-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
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Kraft Heinz Company
19,96 EUR 0,31 EUR 1,57%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kraft Heinz Company-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,66 USD. Bei einem Kraft Heinz Company-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 245,942 Kraft Heinz Company-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 5.720,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42,79 Prozent vermindert.

Insgesamt war Kraft Heinz Company zuletzt 28,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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