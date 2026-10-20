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S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Kraft Heinz Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
20.87 EUR -0.09 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Kraft Heinz Company-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 25,71 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investierten, hätten nun 38,895 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 23,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 901,21 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,88 Prozent.

Kraft Heinz Company war somit zuletzt am Markt 28,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

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Datum Rating Analyst
29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG

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