S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Rentabler Kraft Heinz Company-Einstieg?

16:00

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,46 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,201 Kraft Heinz Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 24,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699,94 USD wert. Das entspricht einem Minus von 30,01 Prozent.

Alle Kraft Heinz Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net