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Rentabler Kraft Heinz Company-Einstieg?

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
22.50 EUR 0.98 EUR 4.53 %
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Vor 3 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,46 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,201 Kraft Heinz Company-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie auf 24,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699,94 USD wert. Das entspricht einem Minus von 30,01 Prozent.

Alle Kraft Heinz Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG