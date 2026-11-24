S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kraft Heinz Company-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,94 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,862 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers auf 25,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,16 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Kraft Heinz Company belief sich zuletzt auf 30,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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