S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitable Kraft Heinz Company-Anlage?

06.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kraft Heinz Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 267,738 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 21,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.847,39 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,53 Prozent.

Alle Kraft Heinz Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net