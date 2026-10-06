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Profitable Kraft Heinz Company-Anlage?

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
19.67 EUR 0.18 EUR 0.90 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kraft Heinz Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 267,738 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 21,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.847,39 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,53 Prozent.

Alle Kraft Heinz Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.03.19 The Kraft Heinz Company Underperform Wolfe Research
05.02.19 The Kraft Heinz Company Hold Deutsche Bank AG
26.12.18 The Kraft Heinz Company Buy Standpoint Research
15.02.17 The Kraft Heinz Company Buy Deutsche Bank AG
05.05.16 The Kraft Heinz Company Buy UBS AG

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